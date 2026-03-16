Perché nel giornalismo calcistico italiano c’è tanta seriosità cupezza e così poco Gary Lineker?

Nel giornalismo calcistico italiano si nota una forte serietà, con toni spesso cupi e poco spazio per l’ironia o il relax, a differenza di altri paesi. In questa puntata si parla di De Bruyne che entra in scena, di Corbo che soffre, e di Tudor che sembra perdere il controllo. La trasmissione si concentra su questi eventi e sui protagonisti coinvolti nel mondo del calcio.

De Bruyne entra, Corbo soffre, Tudor implode: bentornati su Inpat-Expat. Nella nuova puntata, Raniero e Fabio partono dal primo tempo di Napoli-Lecce: una squadra irriconoscibile per 45 minuti, poi trasformata dall’ingresso di De Bruyne e McTominay, con Gilmour che firma un assist verticale e coraggioso — non da Lobotka. Si discute se KDB sia un giocatore o un antidepressivo collettivo per lo spogliatoio, e si celebra Conte per un’arte che non gli si riconosceva: reinventare la squadra ogni settimana con quello che ha, senza lamentarsi. Si passa poi alla Roma di Gasperini — sesta in classifica, dietro al Como, senza Champions — messa a confronto con la Roma di Ranieri dell’anno scorso, costruita dal nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Perché nel giornalismo calcistico italiano c’è tanta seriosità, cupezza e così poco Gary Lineker? Articoli correlati Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionataÈ morta in nottata, dopo una malattia fulminante, la stimata giornalista dell’Ansa e da molti anni colonna della redazione sportiva, dove ricopriva... Leggi anche: Lutto nel giornalismo italiano: è morto un volto e firma storici