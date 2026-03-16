Perché è importante andare a votare al referendum qualunque cosa si voti

Se hai domande su ciò che sta accadendo nel paese o desideri conoscere meglio un tema di tuo interesse, la redazione è qui per aiutarti. È importante partecipare al referendum, indipendentemente dalla scelta che si farà, per esercitare il diritto di voto e contribuire alle decisioni collettive. Questo momento permette a tutti di essere parte attiva nel processo democratico.

Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum, Meloni: “Importante andare a votare e votare sì, giustizia riguarda tutti”(Adnkronos) – Giorgia Meloni 'scende in campo' per il referendum sulla giustizia. Perché è importante andare a votare ai referendumCiao, un sondaggio che ho letto di recente dice che se si andasse a votare oggi per il rinnovo del parlamento, un italiano su due. PERCHÉ NO, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio Contenuti utili per approfondire importante andare Discussioni sull' argomento Referendum, Meloni posta un video: Basta bufale, andate a votare e votate sì. I giudici hanno perso autorevolezza; REFERENDUM, MELONI: LE TOGHE HANNO PERSO AUTOREVOLEZZA; Le conquiste di cui andare fieri; Referendum giustizia, Meloni e il video di 13' con le ragioni del sì: Non mi dimetto in caso di sconfitta. Il 22 e 23 marzo in Italia si terrà un referendum costituzionale. E, come sempre, penso sia importante andare a votare. In questi giorni, però, mi sta capitando di incontrare molte persone confuse, che non hanno ancora capito bene per cosa si voterà (e per cos - facebook.com facebook Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle ACLI: “Siamo a una settimana dal voto. È importante andare a votare non solo per affermare il tema del NO, ma anche per dare una risposta civile di partecipazione in un momento importante del nostro P x.com