Per Konè una partita grigia Matic stecca | tante imprecisioni

Nella partita di ieri, Muric ha subito un gol senza molte colpe, dimostrandosi affidabile nelle azioni di routine. Matic, invece, ha commesso diverse imprecisioni, rendendo la sua prestazione meno efficace. La gara si è svolta con diversi momenti di equilibrio, ma alcune situazioni hanno evidenziato le difficoltà di alcuni giocatori in campo. La gara si è conclusa senza grandi emozioni, con un risultato che ha lasciato poche certezze.

MURIC 6. Al netto del gol subito, sul quale non sembra avere, peraltro, troppe colpe, ordinaria amministrazione. WALUKIEWIZ 6. Lo assaltano, combinando tra di loro, Cambiaghi e Miranda. Qualcosa paga, ma nel complesso regge. IDZES 5,5. Non impeccabile quando Dallinga trova la rete del vantaggio rossoblu. Insolitamente in difficoltà al cospetto del diretto avversario, gli prende le misure col passare dei minuti, ‘murandolo’ in avvio di ripresa, ma il Bologna era già in fuga. Bene anche sulla prima incursione di Castro. MUHAREMOVIC 6. Buona chiusura in avvio a rimediare ad una ripartenza del Bologna che trova i neroverdi ‘scoperti’, ma qualche indecisione di troppo, soprattutto sui palloni alti, pezzo forte del repertorio del bosniaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per Konè una partita grigia Matic stecca: tante imprecisioni Articoli correlati Leggi anche: Laurienté, troppe imprecisioni. Matic, meno brillante del solito Leggi anche: Spalletti a DAZN: «Una partita così non si spiega. Stasera ho visto tante cose giuste, ma bisogna essere più pignoli» Contenuti e approfondimenti su Per Konè Discussioni sull' argomento Passaggi, contrasti e verticalità: ecco perché Marotta e Chivu vogliono Koné all'Inter; Perché l’Inter vuole Koné e perché sarebbe perfetto per Chivu: i dati spiegano tutto; Roma, Gasperini: Ecco le condizioni e i tempi di recupero di Soulè e Konè; ULTIM’ORA – Roma, affaticamento muscolare per Koné: cosa filtra verso la gara col Bologna. Buone notizie per il centrocampo: Manu Konè torna a disposizione per la sfida contro il Como dopo aver saltato l’ultima partita per un problema fisico. Uno stop breve, utile per recuperare energie e tornare al meglio. Ora il centrocampista è pronto a rientrare tr - facebook.com facebook Romano: “È certo che #Konè piaccia all’ #Inter. La Roma però va assolutamente rispettata in questa vicenda e non farà sconti per il giocatore. Per la Roma il centrocampista ha un prezzo elevato visto che si prospetta un mercato internazionale di fuoco in quel x.com