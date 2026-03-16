Per Konè una partita grigia Matic stecca | tante imprecisioni

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri, Muric ha subito un gol senza molte colpe, dimostrandosi affidabile nelle azioni di routine. Matic, invece, ha commesso diverse imprecisioni, rendendo la sua prestazione meno efficace. La gara si è svolta con diversi momenti di equilibrio, ma alcune situazioni hanno evidenziato le difficoltà di alcuni giocatori in campo. La gara si è conclusa senza grandi emozioni, con un risultato che ha lasciato poche certezze.

MURIC 6. Al netto del gol subito, sul quale non sembra avere, peraltro, troppe colpe, ordinaria amministrazione. WALUKIEWIZ 6. Lo assaltano, combinando tra di loro, Cambiaghi e Miranda. Qualcosa paga, ma nel complesso regge. IDZES 5,5. Non impeccabile quando Dallinga trova la rete del vantaggio rossoblu. Insolitamente in difficoltà al cospetto del diretto avversario, gli prende le misure col passare dei minuti, ‘murandolo’ in avvio di ripresa, ma il Bologna era già in fuga. Bene anche sulla prima incursione di Castro. MUHAREMOVIC 6. Buona chiusura in avvio a rimediare ad una ripartenza del Bologna che trova i neroverdi ‘scoperti’, ma qualche indecisione di troppo, soprattutto sui palloni alti, pezzo forte del repertorio del bosniaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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