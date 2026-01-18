Spalletti a DAZN | Una partita così non si spiega Stasera ho visto tante cose giuste ma bisogna essere più pignoli

Nell’intervista a DAZN, Spalletti ha commentato la recente prestazione della sua squadra, sottolineando come alcune dinamiche siano difficili da interpretare. Pur riconoscendo gli aspetti positivi visti in campo, il tecnico ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la precisione. Le sue parole invitano a un’analisi più approfondita, senza tralasciare nessun dettaglio, per migliorare le prestazioni future.

Spalletti a DAZN: «Una partita così non si spiega. Stasera ho visto tante cose giuste ma.». Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA – « Non si spiega, la prendiamo e la portiamo in aereo, la portiamo a casa e si va alla successiva. Abbiamo fatto quasi tutto quello che dovevamo, poi ci vuole più furbizia, bravura in delle situazioni individuali. Perchè avere il mestiere nel sangue di portare a tuo favore l'episodio può fare la differenza, poi si va a giocare quella successiva » PRESTAZIONE – « Non c'è niente, c'è di doverla ripetere anche la prossima volta, perchè poi è stata condotta nella maniera giusta, ho visto tante cose giuste.

