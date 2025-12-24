Peaky Blinders online il trailer del film The Immortal Man

«Che fine ha fatto Tommy Shelby, il famoso gangster?». Inizia così il teaser trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, film che proseguirà la pluripremiata saga della famiglia Shelby dopo le sei stagioni della serie Bbc. Diretto da Tom Harper, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 20 marzo 2026: nei panni del protagonista, ovviamente, tornerà il premio Oscar Cillian Murphy, mentre la sceneggiatura sarà ancora una volta opera di Steven Knight, già autore del copione per la serie originale. Tante le new entry del cast, tra cui spiccano Barry Keoghan, Rebecca Ferguson e Tim Roth.

