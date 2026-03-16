Palermo-Juve Stabia martedì 17 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo 2026 alle 19:00 si gioca Palermo-Juve Stabia, nel turno 31 di serie B. La partita si svolge allo stadio di Palermo e vede in campo la squadra di Inzaghi contro quella di Abate. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote sui bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

Turno numero 31 di serie B che si apre con il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro la Juve Stabia di Abate.  Una gara definita sfortunata dall’allenatore rosanero, ma in cui il Monza si è dimostrato più solido e bravo a sfruttare gli episodi a favore per portare il risultato a casa. Battaglia persa e con essa un pezzo di promozione diretta, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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