Palermo-Juve Stabia martedì 17 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 17 marzo 2026 alle 19:00 si gioca Palermo-Juve Stabia, nel turno 31 di serie B. La partita si svolge allo stadio di Palermo e vede in campo la squadra di Inzaghi contro quella di Abate. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote sui bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

Turno numero 31 di serie B che si apre con il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro la Juve Stabia di Abate. Una gara definita sfortunata dall’allenatore rosanero, ma in cui il Monza si è dimostrato più solido e bravo a sfruttare gli episodi a favore per portare il risultato a casa. Battaglia persa e con essa un pezzo di promozione diretta, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Juve Stabia (martedì 17 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palermo Juve Stabia martedì 17 marzo... Temi più discussi: Palermo-Juve Stabia: biglietti gratuiti per le associazioni di volontariato; Guida alla 31ª giornata di Serie B: apre Palermo-Juve Stabia, la Samp va a Carrara; Il Palermo con la Juve Stabia per dimenticare Monza, Inzaghi: Abbiamo debito verso i tifosi; Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Blin al posto dello squalificato Ranocchia, Magnani torna titolare. Palermo-Juve Stabia, arbitra Dionisi: nove precedenti con i rosaneroComunicata la designazione arbitrale ufficiale della sfida dei rosanero, in programma domani sera al Barbera alle ore 19.00 ... forzapalermo.it Guida alla 31ª giornata di Serie B: apre Palermo-Juve Stabia, la Samp va a CarraraPer il Venezia capolista il derby col Padova. Il Monza in casa della Reggiana, occhio anche a Catanzaro-Modena. Nel Cesena, l'esordio di Cole in panchina ... tuttosport.com La probabile formazione per Palermo-Juve Stabia! #palermocalcio #SerieB #PalermoJuveStabia - facebook.com facebook Guida alla 28ª giornata di #SerieB: Samp in casa Juve Stabia, il Palermo ospita il Mantova x.com