Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow si è presentata sul red carpet della prima newyorchese di Marty Supreme insieme ai figli Apple e Moses Martin, per celebrare il suo ritorno al cinema dopo anni di pausa. I riflettori sono caduti sulla 21enne Apple, che ha stupito tutti con un look dal sapore nostalgico e dal forte legame famigliare. A New York per Marty Supreme. Gwyneth e Timothée La première di Marty Supreme ha visto la partecipazione di numerose star. Tra queste, Timothée Chalamet, protagonista del film. Per la prima di Los Angeles, l’attore e la fidanzata Kylie Jenner avevano fatto una scelta stilistica audace, presentandosi in total orange. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
