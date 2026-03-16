Oscar 2026 tutti gli incassi | il vero film vincitore non è Una battaglia dopo l’altra

Gli incassi degli Oscar 2026 sono stati annunciati e, sorprendentemente, il film con i maggiori ricavi non è

Chiunque sia anche solo lievemente appassionato di cinema sa bene che raramente i film più visti dell’anno sono quelli che fanno incetta di Oscar. Lo stesso è accaduto anche quest’anno. La pellicola che ha ottenuto più statuetta è stata Una battaglia dopo l’altra, che però è ben distante dall’aver ottenuto il miglior risultato al botteghino. Ciò non toglie nulla all’esaltazione del grandioso talento di Paul Thomas Anderson ma, di fatto, evidenzia una spaccatura tra i meriti conferiti dall’Academy e dalla critica in genere e l’interesse del pubblico di massa. Oscar 2026, i film più premiati. Una battaglia dopo l’altra ha rispettato le aspettative, portando a casa sei premi in totale, a fronte di 13 nomination. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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