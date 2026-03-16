Oscar 2026 | la lista completa dei vincitori

La cerimonia degli Oscar 2026 si è appena conclusa, con la proclamazione dei vincitori nelle varie categorie dedicate alle migliori maestranze cinematografiche. Durante l’evento, sono stati assegnati premi a film, registi, attori e tecnici che si sono distinti nel settore. La serata ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del cinema, con momenti di riconoscimento e celebrazione delle eccellenze. La lista completa dei vincitori è ora disponibile.

E’ ufficialmente conclusa la cerimonia degli Oscar, che premia le migliori maestranze cinematografico. In questo caso le statuette sono andate ai migliori film e addetti ai lavori delle opere del biennio 2025-2026. l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination per la 98ª edizione degli Academy Awards, i premi Oscar 2026. Molti sono stati i premi fedeli alle aspettative, molti anche quelli che ci hanno stupito. Con la conduzione umoristica, pungente e saggia di Conan O’ Brian questi Oscar hanno portato una ventata di allegria e spensieratezza in tempi durissimi. Scopriamo insieme chi sono stati i vincitori di questa sfavillante edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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