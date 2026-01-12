Golden Globes 2026 | la lista completa dei vincitori da Adolescence a Una battaglia dopo l' altra

Ecco la lista completa dei vincitori dei Golden Globes 2026, con premi assegnati a produzioni come Adolescence e Una battaglia dopo l'altra. La cerimonia ha confermato l'interesse per le serie televisive e il cinema, riconoscendo il talento di artisti e produttori italiani e internazionali. Di seguito, tutti i dettagli sui premi assegnati e le principali riconferme di questa edizione.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2026, da Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra a Adolescence, la miniserie Netflix che si è portata a casa ben quattro statuette La notte dei Golden Globes 2026 è stata un trionfo per Adolescence, la miniserie Netflix che si è portata a casa ben quattro statuette, di cui tre per il suo cast. Al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, che ha ospitato anche l'ultima edizione dei premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, tra i vincitori indiscussi anche Paul Thomas Anderson, che con il suo Una battaglia dopo l'altra, che si è portato a casa anche i premi per la regia e la sceneggiatura.

Golden Globes 2026, chi ha vinto: Una battaglia dopo l'altra e Hamnet i migliori film, premiati anche Timothée Chalamet Rose Byrne. La lista completa - La corsa alla statuetta più importante del mondo cinema è appena iniziata ma già si profila come un duello ... msn.com

Golden Globes 2026: il trionfo della qualità tra cinema e TV - Tutti i vincitori dei Golden Globes 2026: trionfo per Hamnet e Una battaglia dopo l'altra. lagazzettadellospettacolo.it

Amal Clooney Diva ai Golden Globes 2026: il look con l'abito drapé e i luminosi orecchini a cascata firmati Cartier https://vogueitalia.visitlink.me/uh8Rwh - facebook.com facebook

Golden Globes, Chalamet miglior attore. Ecco l'elenco completo dei vincitori per i film e le serie tv x.com

