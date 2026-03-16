Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Cassandra Kulukundis ha ricevuto il premio come miglior attrice per il film “One Battle After Another”. La serata ha visto il debutto di un nuovo sistema di casting che ha coinvolto diversi attori, mentre il premio è stato assegnato ufficialmente durante la consegna delle statuette. La vittoria di Kulukundis ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

La notte degli Oscar 2026 ha segnato una svolta importante anche dietro le quinte del cinema. Per la prima volta nella storia degli Academy Awards è stato assegnato il premio per il Miglior Casting, una nuova categoria che riconosce ufficialmente il valore di un lavoro da sempre fondamentale nella costruzione di un film. A conquistare questo storico riconoscimento è stata Cassandra Kulukundis per “One Battle After Another”, film diretto da Paul Thomas Anderson. Si tratta di un momento simbolico per l’intera industria cinematografica, perché porta finalmente al centro dell’attenzione una figura spesso decisiva ma raramente celebrata dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Oscar 2026, il casting entra nella storia: Cassandra Kulukundis vince il primo premio per “One Battle After Another”

Articoli correlati

Oscar 2026: nasce il premio al miglior castingLa storia del cinema sta per cambiare rotta: nel 2026 l’Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche ha introdotto ufficialmente la...

Notte degli Oscar 2026, tutti i vincitori: il trionfo di Battle after Battle e Michael B. Jordan“Una battaglia dopo l’altra”, thriller sull’estremismo negli Usa, ha trionfato alla 96esima Notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles con sei...

Tutti gli aggiornamenti su Cassandra Kulukundis

Temi più discussi: Oscar 2026. Una battaglia dopo l’altra vince per il miglior casting; Agli Oscar 2026 ci sarà una nuova categoria; Quali film avrebbero vinto l’Oscar per il miglior casting, se la categoria fosse sempre esistita?; Oscar 2026: trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’, tutti i vincitori.

Chi è Cassandra Kulukundis che ha vinto il primo Oscar di sempre per il Miglior CastingNella premiazione degli Oscar 2026 ha un posto di riguardo: Cassandra Kulukundis ha vinto il primo Oscar al Miglior casting della Storia. style.corriere.it

Una nuova categoria per gli Oscar 2026: vince Cassandra Kulukundis per Una Battaglia dopo l'AltraTra i momenti più significativi dell’ultima edizione degli Academy Awards non possiamo non citare il premio per il miglior casting, assegnato a Cassandra Kulukundis per il film Una battaglia dopo l'Al ... badtaste.it

Il primo Oscar come miglior casting alla 98/a edizione degli Academy Awards va a Cassandra Kulukundis per "Una battaglia dopo l'altra". Il riconoscimento è stato introdotta dagli interventi di attori che hanno recitato nei film candidati: Paul Mescal per "Ham - facebook.com facebook

Il primo Oscar come miglior casting alla 98/a edizione degli Academy Awards va a Cassandra Kulukundis per "Una battaglia dopo l'altra". Il riconoscimento è stato introdotta dagli interventi di attori che hanno recitato nei film candidati: Paul Mescal per "Ham x.com