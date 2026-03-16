Notte degli Oscar 2026 tutti i vincitori | il trionfo di Battle after Battle e Michael B Jordan

Durante la notte degli Oscar 2026, il film “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto sei premi, tra cui quelli principali, al Dolby Theatre di Los Angeles. La pellicola, un thriller che affronta il tema dell’estremismo negli Stati Uniti, ha conquistato numeri importanti, mentre Michael B. Jordan ha ottenuto riconoscimenti come attore protagonista. La cerimonia ha visto anche altri vincitori e premi assegnati in diverse categorie.

“Una battaglia dopo l’altra”, thriller sull’estremismo negli Usa, ha trionfato alla 96esima Notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles con sei premi. A condurre la serata è stato il comico e presentatore Conan O’Brien. Il film di Paul Thomas Anderson ha battuto “Sinners”, che ne ha ricevuti quattro. Michael B. Jordan ha battuto Leonardo Di Caprio e Timothéee Chalamet. Javier Bardem ha lanciato un messaggio dal palco: «No alla guerra e Palestina libera». Battle after Battle e Sinners. “Battle after Battle” racconta l’America tra il Black Power e il Ku Klux Klan. «Ho scritto questo film per i miei figli, per chiedere loro perdono per il... 🔗 Leggi su Open.online

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