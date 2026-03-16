Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il conduttore ha aperto la serata con un video in cui si trasforma nel personaggio di Zia Gladys, ispirato a Weapons. Il filmato è stato mostrato all'inizio della cerimonia e ha coinvolto il pubblico presente. La scena ha visto il conduttore interpretare il ruolo di Zia Gladys in modo umoristico e sorprendente.

Il conduttore della cerimonia di consegna dei premi assegnati dall'Academy è stato protagonista di un filmato ispirato a Weapons. Il video con cui si sono aperti gli Oscar 2026 ha visto Conan O'Brien, il conduttore della serata di consegna dei premi dell'Academy, trasformarsi in zia Gladys, la protagonista di Weapons. Truccato e con la stessa parrucca di Amy Madigan che, poco dopo ha conquistato l'ambita statuetta, la star del piccolo schermo è stato mostrato mentre si lamenta per il make up eccessivo e si ritrova poi alle prese con un gruppo di ragazzini impazziti che lo insegue. Cosa accade nel video di apertura degli Oscar 2026 Il filmato ideato per aprire la serata degli Oscar ha quindi mostrato Conan . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Conan O'Brien diventa zia Gladys nel video di apertura degli Oscar 2026

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