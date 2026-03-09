Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 marzo e classifica zodiacale | Leone premiato con 5 stelle

Da oggi fino al 15 marzo, Paolo Fox ha pubblicato le sue previsioni settimanali e la classifica dei segni zodiacali. Secondo le sue previsioni, il Leone riceve il massimo punteggio con cinque stelle, mentre altri segni sono valutati di conseguenza. Le previsioni si basano su analisi astrologiche e vengono diffuse attraverso vari canali. La classifica e le previsioni sono disponibili online e sui social media.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono aprirsi ai sentimenti e prepararsi a un periodo di successi lavorativi grazie al favore di Saturno e Giove. I nativi del Sagittario ritrovano la serenità familiare, ma devono fare attenzione alle tentazioni passionali, mentre sul lavoro sono pronti a concretizzare idee rivoluzionarie. Infine, i Pesci sono invitati a superare i perfezionismi in amore per fare passi importanti e a cogliere nuove opportunità professionali. Ariete – In amore, finalmente Venere ruota nel tuo segno e senti le emozioni scorrere di nuovo senza filtri. Se l’inizio dell’anno ti ha regalato qualche mal di testa o discussioni accese, ora puoi voltare pagina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

