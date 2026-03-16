Oroscopo da lunedì 16 a giovedì 19 marzo

Da lunedì 16 a giovedì 19 marzo, l'oroscopo indica per l'Ariete una settimana molto dinamica, con un inizio rapido e pieno di energia. La persona di questo segno si muove con entusiasmo su vari fronti, ma può incontrare difficoltà nel mantenere il ritmo con gli altri. È consigliato evitare conflitti con chi non riesce a seguirne il passo.

? Ariete Settimana sprint: parti velocissimo su tutto. L’unico problema? Non tutti riescono a stare al tuo passo. prova a non litigare con mezzo mondo.? Toro Hai bisogno di tranquillità e di cose semplici. Buone notizie: qualcuno potrebbe proporti un piano molto piacevole. probabilmente con cibo di mezzo.? Gemelli Telefonate, chat, inviti. La tua vita sociale è un reality show. Attenzione però a non dire “sì” a tutto.? Cancro Qualche emozione in più del solito. Niente paura: potrebbe anche arrivare una bella sorpresa da qualcuno che non sentivi da tempo.? Leone Hai voglia di brillare e, diciamolo, ti riesce benissimo. Solo un consiglio: lascia parlare anche gli altri ogni tanto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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