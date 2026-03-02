Oroscopo di oggi lunedì 2 marzo fino a giovedì 5 marzo 2026

Lunedì 2 marzo inizia una settimana intensa con energie emotive forti e alcuni chiarimenti importanti in arrivo. Fino a giovedì 5 marzo 2026, si consiglia di fare attenzione alle dinamiche quotidiane e di dedicare del tempo alla riflessione. È il momento di fare pulizia, dentro e fuori, per affrontare al meglio i giorni a venire.

Settimana intensa, con energie emotive forti e qualche chiarimento importante in arrivo. È il momento di fare pulizia, dentro e fuori. Vediamo segno per segno cosa ci aspetta fino a giovedì. Giornate di riflessione. Non è il momento di correre, ma di capire dove stai andando. Tra mercoledì e giovedì potresti sentire il bisogno di staccare un po’ la spina. In amore, meno impulsività e più ascolto. Stabilità e concretezza. Sei tra i segni più solidi di questi giorni. Buone notizie sul lavoro o piccoli miglioramenti economici. In amore torna la voglia di progettare, ma senza fretta. Attenzione alle parole: comunicazione sì, ma con prudenza. Potrebbero esserci rallentamenti o ripensamenti, soprattutto sul lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

