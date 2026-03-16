Operatori sanitari a lezione di contratto | Così impariamo a difendere i nostri diritti

Operatori sanitari di diverse figure, tra cui infermieri e personale amministrativo, hanno partecipato a un corso formativo presso l’ospedale Garibaldi di Catania. L’iniziativa, promossa dal sindacato Fials, ha riguardato il nuovo contratto collettivo e le voci principali che compongono la busta paga. La giornata ha previsto lezioni specifiche per approfondire i diritti e le modalità di difesa delle proprie condizioni lavorative.

Infermieri, amministrativi e lavoratori della sanità si sono ritrovati all’ospedale Garibaldi di Catania per un corso promosso dal sindacato Fials e incentrato sul nuovo contratto collettivo Operatori sanitari a lezione di contratto. Infermieri, amministrativi e lavoratori della sanità si sono ritrovati all’ospedale Garibaldi di Catania per un corso promosso dal sindacato Fials e incentrato sul nuovo contratto collettivo e le principali voci previste in busta paga. Un momento di approfondimento coordinato dal segretario generale della Fials Catania, Agata Consoli, fondamentale per comprendere la normativa e potersi orientare nel mondo del lavoro con consapevolezza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati I nostri medici alla giornata contro le violenze sugli operatori sanitariAnche l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia a Perugia per il convegno "Curare senza paura" promosso da Fondazione Onaosi nell’ambito... Cloris Brosca e Antonio Prisco: “Dobbiamo imparare a difendere i nostri diritti e le nostre conquiste di civiltà”Dal 19 al 22 marzo 2026 presso il Teatro ‘Cometa off’ di Roma in via Luca della Robbia 47, nel cuore del quartiere Testaccio, andrà in scena... Tutti gli aggiornamenti su Operatori sanitari Temi più discussi: Applicare il PNA 2025 nella pratica sanitaria: segui il corso ECM obbligatorio che trasforma le regole in competenze operative; Dai bambini 'lezioni' di rispetto agli adulti contro le aggressioni ai sanitari; L’infermiere di famiglia al centro della riforma sanitaria: al via la VII edizione del corso regionale. L’Umbria rafforza il presidio territoriale nell’ambito del Piano sociosanitario regionale 2025-2030 - Servizi per gli Operatori sanitari; Casa di comunità di Vistrorio, gli studenti Oss alla scoperta di una sanità più vicina. La formazione bioetica degli operatori sanitari: la lezione dal Covid-19Tutti gli operatori sanitari potrebbero acquisire una metodologia di comportamento che accompagni tutte le scelte terapeutiche in condivisione, laddove possibile, con il paziente. Importante sarebbe, ... quotidianosanita.it Sanitari: 18mila aggressioni nel 2025, per gli infermieri 6 violenze all’annoIl ministro Schillaci riscrive le raccomandazioni: tutele estese anche a front office e Cup, supporto psicologico per le vittime e impianti di sicurezza ... ilsole24ore.com La tragedia nella notte allo Scb Medical College and Hospital nello stato dell’Odisha. Undici operatori sanitari feriti mentre cercavano di salvare i pazienti. Si indaga su un possibile cortocircuito - facebook.com facebook Salvano vite Ci assistono nei momenti peggiori Si prendono cura di noi Vengono ripagati con insulti e violenze Ogni violenza verbale e fisica a medici, infermieri e operatori sanitari è un insulto alla dignità e alla civiltà #SalviamoSSN #12marzo x.com