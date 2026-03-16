Open Var potrebbe non tornare in onda la prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni. I vertici arbitrali stanno valutando la possibilità di chiudere definitivamente il programma televisivo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le decisioni sembrano essere in fase di discussione. La chiusura del format sarebbe legata a questioni interne alla produzione e alle linee guida dell’organizzazione.

Dibu Martinez Juve, svolta nel futuro del portiere: lascerà sicuramente l’Aston Villa in estate! Cosa può succedere Boga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che. La rivelazione Calciomercato Juve, Marcus Thuram non arriverà in bianconero a giugno. Ecco dove potrebbe giocare il francese in caso di addio all’Inter Kostic Juventus, destino segnato per l’esterno serbo. Ecco che cosa succederà a giugno Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Open Var pronto a chiudere i battenti? Potrebbe non essere confermato la prossima stagione per questi motivi! I dettagli

Articoli correlati

Milan Inter e il mancato rigore per i nerazzurri: l’AIA dà ragione ad arbitro e VAR per questi motivi. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Milan Inter, le valutazioni dei vertici arbitrali e degli esperti scagionano completamente il direttore di gara dopo le...

Nano banana potrebbe arrivare sulla prossima app google scopri quale potrebbe essereQuesto testo analizza le indicazioni emerse sull’ipotetico ingresso di Nano Banana in Google Maps, con particolare attenzione alle potenziali...

Una selezione di notizie su Open Var pronto a chiudere i battenti...

Temi più discussi: Allenamento 3 | Football post match recovery Streaming | DAZN IT; Open Var: Milan-Inter, l’Aia netta sul caso Ricci. Alla Roma manca un rigore, la giornata no di Sozza; Malinovskyi più punibile che no: Genoa-Roma diventa un caso; Modric vuole il Milan in Champions e poi l’addio al calcio: Tare pronto a correre ai ripari.

Open Var verso la chiusura, il fallimento di un progetto che puntava alla trasparenza dei fischiettiAia e Figc stanno pensando a mettere fine al programma OpenVar di DAZN sulla spiegazione dei casi dubbi di moviola con gli audio originali tra arbitri e Var: crea confusione più che fare chiarezza ... sport.virgilio.it

Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novitàNato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra DAZN, FIGC e AIA in collaborazione con la Lega Serie A, Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista ... leggo.it

L'attesa di OPEN VAR, il regalo della LAZIO, la LOTTA SCUDETTO e i RETROSCENA di INTER-ATALANTA SEGUI LA DIRETTA youtube.com/watchv=nMOJff… x.com

Domani a Open VAR verranno mostrati i dialoghi tra arbitro e sala VAR su Inter-Atalanta, una partita che - facebook.com facebook