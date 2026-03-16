Obiezioni del fronte del No alla riforma | respinte

Il fronte del No alla riforma costituzionale ha presentato diverse obiezioni, tra cui quella che sostiene che la riforma potesse essere raggiunta solo tramite la legislazione ordinaria. Tuttavia, queste obiezioni sono state respinte. La discussione si concentra principalmente su questa argomentazione, senza che siano state avanzate altre critiche di rilievo. La posizione ufficiale resta quella di respingere le obiezioni avanzate dal gruppo contrario.

Bastavano norme ordinarie? Se devi smantellare un modello radicato come il processo inquisitorio, la via maestra è la Costituzione Facci e Di Pietro insieme per il Sì. Puoi sceglierti i nemici, non gli alleati: una regola di igiene politica Tragedia e giustizia. La separazione delle carriere spiegata dalle Eumenidi L’argomento forse più diffuso contro la riforma costituzionale è che essa avrebbe potuto conseguire i suoi obiettivi solo attraverso la legislazione ordinaria. Mi permetto di rispondere col mio percorso nelle istituzioni. Dal 1990 al 1994 ho avuto l’onore di collaborare alla Camera dei deputati col professor Augusto Barbera e già... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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