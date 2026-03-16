Nuovi poliziotti in Capitanata il Sap | Si comincia a respirare ma saremo a regime nel 2030

Nel territorio di Capitanata sono state assegnate nuove unità di polizia, portando sollievo tra gli agenti già operativi. Il Sindacato Autonomo di Polizia commenta che con queste assegnazioni si inizia a percepire un miglioramento, anche se l’obiettivo di raggiungere un regime stabile è previsto solo nel 2030. La presenza di nuovi poliziotti rappresenta un passo, ma non ancora una soluzione definitiva.

Qualcosa si muove: “Sono anni che non vediamo per le strade di Foggia tre ‘Volanti’, sono anni che in questa città la prevenzione e il controllo del territorio era una chimera. Continuiamo così” “Finalmente si comincia a respirare”. Così il Sap – Sindaco Autonomo di Polizia dopo le assegnazioni di poliziotti sul territorio di Capitanata. E questo nonostante i numerosi pensionamenti in corso e prossimamente previsti. “Lo ribadiamo: sul piano della sicurezza la situazione in questa città e nella provincia è sempre più delicata e complicata”, spiega il segretario provinciale del Sap, Giuseppe Vigilante. “Anche il Capo della Polizia, ultimamente, ha fornito dati che questa organizzazione sindacale da tempo denunzia sulla carenza di personale e mezzi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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