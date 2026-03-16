Non solo classica il concerto per pianoforte con il Maestro Dimitri Romano a Villa Selvatico

Sabato 21 marzo 2026 alle 20.30 si terrà a Villa Selvatico un concerto con il pianista Dimitri Romano, che proporrà un recital con brani ispirati alla musica classica e altre sonorità come minimalismo, jazz, new age, colonne sonore e musica world. L’evento vedrà Romano interpretare diverse combinazioni di generi, creando un percorso che unisce il repertorio tradizionale con stili più contemporanei.

Il pianista Dimitri Romano presenterà sabato 21 marzo 2026 ore 20.30 un recital per pianoforte di ispirazione classica che propone varie alternanze e accostamenti al repertorio classico con quello di altri generi, minimalista, new age, jazz classico, world e colonne sonore, da cui il titolo del concerto: “Non solo classica.” recital per pianoforte di altra prospettiva con i migliori brani di Einaudi, Bach, Morricone, Chopin e Mozart. Nuvole Bianche – L. EinaudiUna delle composizioni più celebri di Einaudi, caratterizzata da un minimalismo evocativo e un’atmosfera sospesa che invita alla riflessione profonda. Preludio e fuga BWV 847 – J. S. BachTratto dal “Clavicembalo ben temperato”, questo brano in Do minore alterna il virtuosismo ritmico del preludio al rigore matematico e affascinante della fuga. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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