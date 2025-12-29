Concerto di Capodanno dedicato alla pace all’Arciconfraternita dei Pellegrini
Il 1° gennaio 2026 alle ore 12, presso la Chiesa della Santissima Trinità, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dall’Arciconfraternita dei Pellegrini. Un’occasione per iniziare l’anno con un momento di riflessione e di pace, aperto alla comunità locale. L’evento si propone di promuovere valori di serenità e unità attraverso un programma musicale dedicato a tutti i cittadini.
Giovedì 1 Gennaio 2026 alle ore 12 nella Chiesa della Santissima Trinità torna il tradizionale Concerto di Capodanno offerto alla città dall’Arciconfraternita dei Pellegrini.Dopo i saluti e gli auguri di buon anno del primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni Cacace il concerto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
