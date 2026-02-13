Gallarate bisca illegale smascherata | il reddito di cittadinanza al tavolo da poker e venti denunciati

Gallarate, i carabinieri hanno smantellato una bisca clandestina dove alcuni partecipanti usavano il reddito di cittadinanza per giocare a poker, portando alla denuncia di venti persone.

Gallarate, la bisca clandestina e il miraggio del riscatto: quando il reddito di cittadinanza finiva sul tavolo da poker. Una bisca clandestina, scoperta dalla guardia di finanza a Gallarate, in provincia di Varese, ha svelato un inquietante intreccio tra gioco d’azzardo illegale e fragilità sociale. Tra i giocatori, alcuni utilizzavano il denaro del reddito di cittadinanza per alimentare la propria dipendenza dal gioco, trasformando un sostegno pubblico in una rischiosa scommessa. Un’associazione sportiva come facciata. L’operazione, condotta dalle fiamme gialle, ha portato alla denuncia del gestore e all’identificazione di venti partecipanti, provenienti anche da altre province lombarde.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quando il locale chiudeva, la bisca clandestina di poker iniziava a Gallarate, dove la guardia di finanza ha scoperto tornei illegali organizzati in una sala di un’associazione sportiva dilettantistica, con alcuni partecipanti che rischiavano di perdere il reddito di cittadinanza.

Il croupier che si giocava il reddito di cittadinanza in una bisca clandestina a Gallarate (Varese) è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato un giro illegale di gioco d’azzardo nascosto tra le mura di un magazzino abbandonato.

