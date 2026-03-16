In Italia, ci sono autovelox che sono considerati legittimi e altri che non lo sono, a seconda delle autorizzazioni. Il comandante ha spiegato che i dispositivi devono rispettare determinate regole per essere validi, e ha precisato che l’elenco pubblicato dal ministero non basta a garantire la legittimità di tutti. La questione riguarda quindi l’effettiva conformità dei dispositivi alle normative vigenti.

Roma, 14 marzo 2026 – Ma oggi esistono autovelox in regola in Italia, macchine autorizzate a multare chi guida in modo indisciplinato, pigiando il piede sull’acceleratore? Ricordiamo che proprio la velocità è uno dei fattori più importanti nelle statistiche spaventose degli incidenti, oltre 3mila le vittime ogni anno. “No, perché non è stato ancora varato il decreto che permetterà ai dispositivi di essere omologati in base alle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione che pongono questa come condizione”, risponde senza tentennamenti Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’Associazione professionale polizia locale d’Italia,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Multe degli autovelox, il comandante: ecco da quando saranno legittime e perché non basta l’elenco del ministero

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