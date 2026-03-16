Monaldi il presidente Fico dispone misure per riorganizzare il sistema e accertare responsabilità | stop trapianti pediatrici
Il presidente Fico ha deciso di adottare misure per riorganizzare il sistema e verificare le responsabilità nel settore sanitario. Come primo passo, sono stati sospesi i trapianti pediatrici presso l'AORN. Questa decisione arriva dopo un'istruttoria regionale condotta in seguito alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e alle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell’ospedale.
All'esito dell'attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell'AORN «Ospedali dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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