Monaldi il presidente Fico dispone misure per riorganizzare il sistema e accertare responsabilità | stop trapianti pediatrici

Da ilmattino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Fico ha deciso di adottare misure per riorganizzare il sistema e verificare le responsabilità nel settore sanitario. Come primo passo, sono stati sospesi i trapianti pediatrici presso l'AORN. Questa decisione arriva dopo un'istruttoria regionale condotta in seguito alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e alle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell’ospedale.

All'esito dell'attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell'AORN «Ospedali dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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