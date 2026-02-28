Ieri mattina a Firenze, il vescovo Gherardo Gambelli ha visitato il centro Fami Gulliver 2, gestito dalla Cooperativa Il Girasole, che ospita minori stranieri non accompagnati. La sua presenza è stata accompagnata da un cartello con la scritta

Firenze, 28 febbraio 2026 – "Ciao Gherardo": è la scritta di benvenuto, circondata da bandiere di vari Paesi del mondo, che ha accolto ieri mattina il vescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, in visita al centro Fami Gulliver 2, gestito dalla Cooperativa Il Girasole. Lo striscione è stato realizzato dagli ospiti della struttura. L'incontro, nel quale il vescovo è stato accompagnato da Marzio Mori e don Fabio Marella, direttore e vicedirettore della Caritas Diocesana, è stato uno degli appuntamenti in programma per il periodo della Quaresima. Il centro accoglie minori stranieri non accompagnati provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Burkina Faso, Tunisia, Egitto, Albania, Bangladesh, Pakistan, Gambia, Somalia ed Eritrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il vescovo Gambelli incontra i minori stranieri non accompagnati

