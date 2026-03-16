Dopo la partita tra Lazio e Milan, il Presidente del Senato ha dichiarato di aver inviato un messaggio scherzoso al presidente della Lazio. La Russa ha commentato la vicenda senza entrare nel merito delle reazioni o delle conseguenze, limitandosi a confermare l'invio del messaggio. La notizia si concentra sulla comunicazione tra i due, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

Il Presidente del Senato Ignazio Benito Maria La Russa, grandissimo tifoso dell'Inter, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di GR Parlamento durante “La politica nel pallone”. Il Presidente ha rivelato di aver mandato un messaggio a Lotito, numero uno della Lazio, dopo la partita con il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: Intanto la sua Inter ha ricevuto un favore dalla Lazio, che ha battuto il Milan. Ha ringraziato il senatore Lotito? "Sì, gli ho mandato un messaggino, è vero. Scherzoso, ma gliel'ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi però gli riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti La Russa: “Ho mandato un messaggino scherzoso a Lotito”

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