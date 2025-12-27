Milan senti Lewandowski | Ho ancora tanti obiettivi Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro…

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista a Bogdan Rymanowsk. Tra i tanti temi, anche il suo futuro, col Milan vigile sulla sua situazione. Ecco le parole della punta polacca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, suggestione Lewandowski per l’attacco: ostacolo ingaggio e futuro ancora incerto

Milan, senti Lewandowski: Non so dove voglio giocare! L'asso polacco non chiude le porte a nessuno.

Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione" - L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista al giornalista Bogdan Rymanowsk, ripresa poi da vari media spagnoli. milannews.it

Lewandowski-Milan, il bomber del Barcellona apre: "Devo capire cosa sia meglio" - Cento milioni di buoni motivi per riflettere, sognare e corteggiare Robert Lewandowski. tuttosport.com

Il Milan vuole Lewandowski: perché Nkunku può sbloccare l'affare - Quanto emerso nelle ultime settimane e con maggiore decisione negli ultimi giorni, sta trovando continue conferme. tuttosport.com

#Milan, senti #Galli: "In difesa manca uno come #ThiagoSilva. Ecco perché sei gol nelle ultime tre partite..." #SempreMilan

