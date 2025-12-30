Fullkrug al Milan ma con un piccolo giallo | Vicino a un’altra squadra di Serie A

Il possibile trasferimento di Fullkrug al Milan ha attirato l’attenzione, ma un commento in diretta ha aperto un nuovo scenario: il giocatore potrebbe essere vicino a un’altra squadra di Serie A. Questa indiscrezione riaccende le voci di mercato, coinvolgendo Roma e Milan e lasciando aperti alcuni dubbi sulla sua futura destinazione. La trattativa resta in evoluzione, e l’attesa si concentra sulle prossime conferme ufficiali.

Una frase detta in diretta basta a riaccendere una vecchia pista di mercato. Roma, Milan e una scelta che fa ancora discutere. "Lo aveva in pugno la Roma". Bastano cinque parole, dette nel momento giusto, per riaprire una storia di mercato che sembrava già archiviata. E invece, a poche ore da Roma-Genoa e con il Milan che ha appena chiuso il colpo, la questione torna a galla in diretta su Calciosub. Fullkrug al Milan ma con un piccolo giallo: "Vicinissimo a un'altra squadra di Serie A" (AnsaFoto) – notizie.com Il calendario dice dicembre, le festività suggerirebbero calma. Il calcio, però, ignora le convenzioni.

