Un leader statunitense ha avvertito la NATO che il futuro potrebbe essere negativo se non fornirà supporto. Nel frattempo, l’Iran ha condotto un attacco su Dubai, causando incendi all’aeroporto e la sospensione dei voli. La situazione in Medio Oriente si presenta come sempre più instabile, con sviluppi che interessano direttamente le aree vicine.

La crisi in Medio Oriente si allarga: emergono frizioni tra Usa e Israele sugli obiettivi della guerra, mentre crescono i timori per Hormuz, i mercati energetici e un possibile coinvolgimento più ampio La guerra in Medio Oriente entra in una fase ancora più instabile e dai contorni sempre più regionali. Israele e Stati Uniti sarebbero in disaccordo riguardo gli obiettivi della guerra contro l'Iran e ai bersagli da colpire, tra cui questioni relative al rovesciamento del regime iraniano e agli attacchi contro i depositi di petrolio a Teheran. Secondo il New York Times, sia il presidente degli Stati Uniti Trump che il comandante del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump avvisa la Nato: "Futuro negativo se non aiuta". Strike dell'Iran su Dubai: aeroporto in fiamme e voli fermi

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