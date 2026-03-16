Trump avvisa la Nato | Futuro negativo se non aiuta Strike dell' Iran su Dubai | aeroporto in fiamme e voli fermi
Un leader statunitense ha avvertito la NATO che il futuro potrebbe essere negativo se non fornirà supporto. Nel frattempo, l’Iran ha condotto un attacco su Dubai, causando incendi all’aeroporto e la sospensione dei voli. La situazione in Medio Oriente si presenta come sempre più instabile, con sviluppi che interessano direttamente le aree vicine.
La crisi in Medio Oriente si allarga: emergono frizioni tra Usa e Israele sugli obiettivi della guerra, mentre crescono i timori per Hormuz, i mercati energetici e un possibile coinvolgimento più ampio La guerra in Medio Oriente entra in una fase ancora più instabile e dai contorni sempre più regionali. Israele e Stati Uniti sarebbero in disaccordo riguardo gli obiettivi della guerra contro l'Iran e ai bersagli da colpire, tra cui questioni relative al rovesciamento del regime iraniano e agli attacchi contro i depositi di petrolio a Teheran. Secondo il New York Times, sia il presidente degli Stati Uniti Trump che il comandante del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Iran, dopo Trump anche Netanyahu avvisa: "Stiamo spezzando le ossa a Teheran, ma non abbiamo finito" | La Turchia schiera i Patriot "in consultazione con Nato" #iran x.com
Gli ayatollah scelgono la continuità e designano come prossima Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio 56 enne di Alì. Ma il presidente Trump avvisa: se non otterrà il benestare degli Usa, non durerà a lungo. Intanto la guerra continua. - facebook.com facebook