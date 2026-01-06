Suicidi e sovraffollamento | il 2025 anno nero per le carceri lombarde

Nel 2025 le carceri lombarde hanno registrato un aumento preoccupante di suicidi, con quattordici casi nel corso dell’anno. Un fenomeno che ha coinvolto diverse province, evidenziando criticità legate al sovraffollamento e alla tutela della salute mentale dei detenuti. Questo rapporto sottolinea la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni nelle strutture penitenziarie e prevenire ulteriori tragedie.

Milano, 6 gennaio 2026 – Quattordici suicidi negli istituti penitenziari lombardi in un anno, più di uno al mese: drammi che hanno interessato quasi tutte le province. Una conta tragica, quella aggiornata dalle Camere Penali, che hanno pubblicato il triste elenco con 80 suicidi in tutta Italia, di cui, appunto, 14 in Lombardia. Sono stati coinvolti quasi tutti gli istituti lombardi: Vigevano, Cremona, Mantova, Bergamo, Milano San Vittore, Monza, Brescia, Busto Arsizio, Como con uno, Milano Bollate con due, Pavia con tre. È sempre difficile dare un nome alle cause che portano una persona in stato di detenzione a togliersi la vita, ma è ormai riconosciuto che il sovraffollamento è un terreno fertile per il deteriorarsi di situazioni di malessere che possono poi portare ai gesti estremi.

