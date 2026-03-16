A una settimana dal referendum costituzionale sulla riforma Nordio, a Firenze si intensificano le discussioni pubbliche. La campagna elettorale è ormai arrivata al suo apice, con i sostenitori e gli oppositori che si confrontano quotidianamente in vari incontri e comizi. La data stabilita per il voto si avvicina rapidamente, mentre si continua a monitorare l’andamento delle adesioni e delle campagne di sensibilizzazione.

Firenze, 16 marzo 2026 – Manca una settimana al referendum costituzionale sulla riforma Nordio. La disfida è diventata eminentemente politica, nel senso che il merito della questione è stato superato dalla feroce dialettica referendaria. In parte è una dinamiche persino condivisibile, in parte no, in parte fisiologica, in parte no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Manca poco al referendum (per fortuna)

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