Poco spazio sui media per il No al referendum | ai banchetti per fortuna è tutt’altra cosa

Il dibattito sul referendum riceve poca attenzione sui media tradizionali, mentre ai banchetti si vive un’altra realtà. La campagna, influenzata dai mezzi digitali e televisivi, mostra una netta prevalenza degli argomenti sostenuti dal governo e dalla maggioranza. La comunicazione ufficiale occupa gran parte dello spazio, lasciando meno visibilità alle voci contrarie. La differenza tra ciò che si vede in TV e ciò che accade sul territorio è evidente.

Questa campagna referendaria, dominata come non mai dalla funzione dei media televisivi e da internet, evidenziano la presenza egemonica e dilagante degli argomenti usati dal governo e dalla maggioranza a sostegno del progetto di riforma dell’ordinamento della magistratura. Non c’è telegiornale o talkshow che sia risparmiato dai messaggi direttamente e indirettamente finalizzati a motivare che separare il Consiglio Superiore della Magistratura in tre pezzi e sorteggiare i magistrati come in una lotteria è il modo per riparare tutti i mali della cattiva giustizia. Che sia la criminalizzazione di Gratteri, l’enfatizzazione senza limiti delle sentenze a sostegno dei migranti, o quello della famiglia nel bosco che sembra un lugubre racconto del terrore di Edgar Allan Poe, ogni demagogia e menzogna è giustificata per vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sindacato rosso si lamenta: "Poco spazio al referendum"Mentre l'Usigrai chiede che si parli del referendum, un vicedirettore Rai e un conduttore di punta diventano testimonial per il No.

