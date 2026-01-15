Non stiamo crescendo una figlia perfetta ma sicura | la lezione di autostima a una bimba diventa virale

Un video su TikTok tra un padre e la sua figlia di sei anni ha attirato l’attenzione, diventando un esempio di educazione all’autostima e al rispetto di sé. La conversazione dimostra come i genitori possano trasmettere valori importanti a bambini ancora piccoli, aiutandoli a sviluppare sicurezza e resilienza contro il bullismo. Un messaggio semplice ma significativo, che invita a riflettere sul ruolo dell’educazione emotiva in famiglia.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.