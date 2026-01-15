Non stiamo crescendo una figlia perfetta ma sicura | la lezione di autostima a una bimba diventa virale
Un video su TikTok tra un padre e la sua figlia di sei anni ha attirato l’attenzione, diventando un esempio di educazione all’autostima e al rispetto di sé. La conversazione dimostra come i genitori possano trasmettere valori importanti a bambini ancora piccoli, aiutandoli a sviluppare sicurezza e resilienza contro il bullismo. Un messaggio semplice ma significativo, che invita a riflettere sul ruolo dell’educazione emotiva in famiglia.
Un video su TikTok tra un padre e la sua figlia di 6 anni è diventato un manifesto anti-bullismo. Dopo un passato di prese in giro, ora la piccola sa come reagire: "Se mi dicono che non piaccio? Mi voglio bene lo stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Odia il suo nome da quando è nata”: il regalo dei genitori per una bimba 6 anni diventa virale
Leggi anche: Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata””
Prestazione autoritaria della Puliservice Reggio Calabria: battuta la New Teodosis, è fuga solitaria. Capitan Oliveira esalta il gruppo e ringrazia i tifosi: «Siamo felici, stiamo crescendo molto» segui il link per approfondire https://www.avveniredicalabria.it/ facebook
#Cuesta: “Stiamo crescendo, questi sono tre punti pesantissimi” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.