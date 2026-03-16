Liverpool-Galatasaray Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Liverpool di Slot affronta il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca il 18 marzo 2026 alle ore 21:00. I Reds devono recuperare un gol di svantaggio, avendo perso l’andata. Le formazioni, le quote e i pronostici sono disponibili in vista di questa sfida.

Deve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I reds intanto hanno impattato contro un derelitto Tottenham, altra squadra chiamata alla rimonta in questa 2 giorni europea. Sembrava potesse reggere il gol di Szoboszlai nel primo tempo, ma gli spurs dopo un ottimo secondo tempo hanno trovato il pari con Richarlison. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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