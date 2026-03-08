Galatasaray-Liverpool Champions League 10-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Alle 18:45 di oggi, si gioca il match degli ottavi di finale di Champions League tra Galatasaray e Liverpool. Il Galatasaray, che ha superato la Juventus nei playoff, si prepara ad affrontare il Liverpool di Slot. Sono state diffuse le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita che apre la fase a eliminazione diretta della competizione.

Si apre la rassegna degli ottavi di finale di Champions League e il Galatasaray giustiziere della Juventus nei playoff affronta il Liverpool di Slot.  Il cimbom mantiene la vetta del suo torneo superando di misura il Besiktas nel derby grazie all’undicesimo gol stagionale di Osimhen. L’ex Napoli è diventato l’autentico trascinatore dei suoi in questo periodo, e anche quello che ha salvato la squadra da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

