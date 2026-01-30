L’Italia conquista cinque posti nella classifica delle migliori mete di mare del 2026, secondo l’organizzazione European Best Destinations. Le località italiane si fanno spazio tra le preferite dai turisti europei, che scelgono spiagge e paesaggi italiani per le loro vacanze estive. La lista conferma ancora una volta la qualità delle destinazioni italiane, che continuano ad attirare visitatori da tutto il continente.

Nella classifica 2026 sulle migliori mete di mare, stilata da European Best Destinations (organizzazione europea fondata nel 2009 per la promozione della cultura e del turismo in Europa), l’Italia si posizionato con ben cinque località su quindi. Il turismo internazionale non è più dominato soltanto dalle grandi destinazioni iconiche e sovraffollate. Come sono state valutate le migliori mete di mare del 2026. Durante il lavoro di selezione, gli esperti hanno analizzato circa 200 località costiere europee, mettendo a confronto una pluralità di parametri, quali la bellezza paesaggistica, le valutazioni dei viaggiatori, il patrimonio culturale e architettonico, ma anche lo stile di vita e l’appeal emotivo delle destinazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nella classifica delle migliore mete di mare in Europa ci sono 5 italiane

Approfondimenti su Mete di mare in Europa

Il New York Times ha pubblicato la sua classifica delle migliori destinazioni di viaggio per il 2026, includendo 52 località.

L’Italia schizza a quota 65 università nel QS Rankings Europe 2026, ma perde terreno nelle classifiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

¿DUCATI DARÁ UN SALTO O SE QUEDARÁ ESTANCADA TESOURO RESPONDE A TUS PREGUNTAS!

Ultime notizie su Mete di mare in Europa

Argomenti discussi: Università migliori d'Europa, 4 italiane tra le prime 100: la classifica Qs Ranking Europe 2026; La classifica delle università migliori d'Europa: quattro italiane tra le prime cento (ma i nostri atenei arretrano); Politecnico di Milano primo ateneo italiano al 45° posto nella classifica QS 2026, Bologna al 59°; Migliori università europee, Bologna esce dalla top 50: ecco la classifica QS degli Atenei di Emilia-Romagna e Marche.

Nella classifica delle migliore mete di mare in Europa ci sono 5 italianeAnalisi delle migliori località balneari europee per il 2026: il successo dell’Italia e il nuovo paradigma del turismo esperienziale nelle coste del Mediterraneo. quifinanza.it

La classifica delle università migliori d'Europa: quattro italiane tra le prime cento (ma i nostri atenei arretrano)Qs Rankings Europe 2026: il PoliMi è l'unico nella top 50 (45esimo), seguito da Bologna (59esima), Sapienza (77esima) e Padova (92esima). Nella top ten europea sette inglesi (Oxford al primo posto), d ... corriere.it

ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook

LA CLASSIFICA FINALE DELLA LEAGUE PHASE DELL’EUROPA LEAGUE 2025/26 x.com