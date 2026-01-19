Dopo una partita in cui si è puntato alla vittoria, il risultato finale ha lasciato un senso di soddisfazione. La squadra ha dimostrato disciplina e organizzazione, mantenendo sotto controllo gli avversari per settanta minuti. Sebbene all'inizio si desiderasse un risultato diverso, il punto conquistato rappresenta un passo importante nel percorso stagionale, riflettendo il lavoro svolto e l’impegno messo in campo.

"Sì, alla fine è un punto guadagnato. All’inizio no, perché eravamo partiti per vincere la partita, però per settanta minuti penso che la squadra abbia fatto bene quello che doveva fare, limitando al massimo la Maceratese. Conosciamo bene la qualità di questa squadra e sapevamo che sarebbe stata una partita complicata", spiega Marco Giuliodori dopo il triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico del Fossombrone analizza la gara con lucidità: "Abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati ordinati e concentrati. Poi ci sono state due occasioni importanti, una per parte. Da una parte con Casolla, dove è stato molto bravo Gagliardini, dall’altra un’occasione importante nei minuti finali, in cui è stato decisivo il nostro portiere Bianchini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori: "Per 70 minuti la squadra ha fatto quello che doveva"

Nicola: ”Non c’è dispiacere, la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare. Ha vinto la squadra più forte”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la sconfitta 0-2 contro il Napoli durante l’intervista a DAZN. Il tecnico ha sottolineato che la squadra ha disputato una buona partita, riconoscendo la superiorità degli avversari. La partita si è svolta nella 17ª giornata di Serie A, con la Cremonese che ha affrontato una delle squadre più forti del campionato.

Leggi anche: Maicon punge l’Inter: «L’atteggiamento col Kairat non è stato quello di una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni, ha ragione Carlos Augusto quando dice quella cosa»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giuliodori: "Per 70 minuti la squadra ha fatto quello che doveva" - All’inizio no, perché eravamo partiti per vincere la partita, però per settanta ... ilrestodelcarlino.it