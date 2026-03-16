lavoratore morto senza documenti due indagati dalla procura

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura in relazione alla morte di un lavoratore straniero avvenuta venerdì 12 marzo a San Marcellino, nel Casertano. Il lavoratore, senza documenti, è precipitato nel vuoto mentre svolgeva lavori di svuotamento di oggetti da uno stabile. La vicenda si sta sviluppando nell’ambito di un procedimento giudiziario aperto per fare chiarezza sui fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono due le persone indagate per la morte del lavoratore straniero precipitato nel vuoto venerdì 12 marzo mentre era impegnato in lavori di svuotamento di oggetti da uno stabile a San Marcellino, nel Casertano. La Procura di Napoli Nord, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha infatti iscritto nel registro degli indagati il titolare della ditta di svuotacantine – presso cui la vittima prestava servizio in nero, senza dunque alcun contratto – e il proprietario dello stabile dove il lavoratore stava operando, che non aveva dato, è emerso dalle indagini dei carabinieri di Aversa, alcun incarico formale all’azienda perché svuotasse la casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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