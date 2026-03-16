L’assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile ha partecipato a una trasmissione televisiva su Canale 21 a Campania Sport. Durante l’intervento, ha parlato di rapporti economici tra il Napoli e il Maradona, affermando che la società calcistica versa ogni anno 850 mila euro e che nel mese di giugno ha ottenuto un guadagno di 3 milioni di euro.

A Canale 21: "Napoli in corsa per gli Europei, stiamo rispettando le norme Uefa. Il Maradona è un monumento però saremo felici se il Napoli si doterà di uno stadio di proprietà. Noi pronti a fare duemila Sky box" Edoardo Cosenza, assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile, è intervenuto ieri sera a Canale 21 a Campania Sport. Ecco le sue dichiarazioni: MARADONA PER EURO 32 – “Oggi l’unica possibilità per puntare all’Europeo è lo Stadio Maradona. Napoli è perfettamente in corsa, le carte sono state tutte presentate per la candidatura ad Euro 32. Figc ed Uefa devono avere un progetto approvato entro il 31 luglio e non so se il presidente De Laurentiis riesca a presentarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza sul Maradona: “Il Napoli versa 850mila euro l’anno, solo a giugno abbiamo guadagnato 3 milioni”

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