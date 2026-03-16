L' America sarebbe capace di liberare Hormuz? Reagan ci riuscì 39 anni fa

Gli Stati Uniti hanno dimostrato di poter controllare lo stretto di Hormuz in passato, come avvenne 39 anni fa durante l'amministrazione Reagan. Attualmente, l'Iran ritiene di non poter affrontare gli Stati Uniti né sul fronte militare né su altri piani, secondo quanto affermano fonti iraniane. La questione riguarda la capacità di liberare o controllare lo stretto, un'area strategica di grande importanza.

Da giorni la guerra in Iran è nella sua fase «geo-economica»: i danni all’economia globale sono una componente essenziale nella strategia dei combattenti. Il blocco dello Stretto di Hormuz per impedire la navigazione commerciale – di navi superpetroliere e anche portacontainer – è decisivo nella controffensiva iraniana. Chi ci perde di più? Ed è possibile contrastarlo? A questa seconda domanda anticipo una risposta interessante che attinge alla storia: un intervento americano per sbloccare Hormuz accadde già nel 1987-88 quando era presidente il repubblicano Ronald Reagan. Anzitutto bisogna intendersi sul termine «blocco». L’Iran non ha i mezzi militari per un vero blocco navale, la sua marina è stata distrutta, con delle eccezioni (soprattutto barche veloci senza pilota, l’equivalente navale dei droni). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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