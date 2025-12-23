Manovra dopo giorni di tensioni Borghi apre un po’ a Giorgetti | Sui tempi stretti ha ragione ci vogliono tre letture E l’ultimo che ci riuscì fui io

Dopo giorni di tensioni, Borghi apre a Giorgetti sulla questione dei tempi per la manovra, riconoscendo la necessità di più letture. La Legge di Bilancio, ora al Senato in attesa dell’esame alla Camera, sembra aver riavvicinato le posizioni all’interno della Lega, riducendo i malumori tra i membri e il ministro Giancarlo Giorgetti. La situazione si definisce in un contesto di dialogo e confronto istituzionale.

Chiusa la parentesi della Legge di Bilancio al Senato, in attesa che arrivi alla Camera, sembra che i malumori tra i leghisti e il loro ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si stiano lentamente affievolendo. Sarà forse la calma del Natale, che, come si suol dire, rende tutti un po’ più buoni. Oggi, dopo il voto in Aula sul maxi-amendamento alla Manovra, finalmente si sono rivisti insieme Salvini e il ministro del Mef – a mo’ di coppia dopo una brutta litigata- mentre raggiungevano il punto stampa con i cronisti. Una pacca sulla schiena a Giorgetti da parte del Carroccio, che poi lo lascia da solo ad affrontare i giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

