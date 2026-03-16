La Russa senza filtri | Per me gli arbitri fischiano un po’ a caso Se non ci fossero Juve e Milan…

Il Presidente del Senato ha commentato l’ultimo turno di campionato, affermando che, a suo avviso, gli arbitri fischiano in modo casuale e ha aggiunto che senza le squadre Juventus e Milan, il loro comportamento potrebbe essere diverso. Le sue parole sono state riportate da JuventusNews24 e hanno attirato l’attenzione nel mondo del calcio.

La Russa senza filtri: «Per me gli arbitri fischiano un po’ a caso». Le dichiarazioni del Presidente del Senato dopo l’ultimo turno di campionato. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto a Gr Parlamento parlando dei principali avvenimenti sportivi del weekend. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO TRIONFI ITALIANI – « Io cinque minuti, al massimo dieci allo sport non li nego mai. Specie in una giornata dove accanto ai problemi seri che ci sono del mondo festeggiamo i trionfi italiani di Kimi Antonelli e Jannik Sinner. E c’è anche un po’ di giustizia nel calcio perché l’Inter ha un punto in più rispetto a prima pur dovendone avere ancora di più » RINGRAZIARE LOTITO PER IL FAVORE – « Sì, gli ho mandato un messaggino, è vero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Russa senza filtri: «Per me gli arbitri fischiano un po’ a caso. Se non ci fossero Juve e Milan…» Articoli correlati Ravezzani non ci sta: «Sventolano doppi gialli alla Juve come se fossero ventagli in estate». Il commento sul rosso a KellyCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Leggi anche: Il Milan è tornato "casciavit". E se Fofana ed Estupinan fossero gli uomini scudetto? Aggiornamenti e notizie su La Russa senza filtri Per me gli... Argomenti discussi: Quattro stagioni di sillabe. Quando il tempo è scandito dai versi; La Russa scatenato in Aula a microfono aperto | Chi è quel cog*** che continua a urlare? – Video. La Russa senza freni in Senato tra insulti e commenti sprezzanti: cosa è successoIgnazio La Russa scatenato tra insulti e commenti sprezzanti nell'Aula del Senato: cosa è successo e le immagini. lettera43.it