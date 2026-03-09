Il Milan è tornato casciavit E se Fofana ed Estupinan fossero gli uomini scudetto?

Il Milan ha ripreso a giocare con grinta e determinazione, mentre Fofana ed Estupinan sono protagonisti di recenti prestazioni che hanno attirato l'attenzione. Allegri ha conquistato il derby con una formazione composta da giocatori spesso criticati per le loro qualità tecniche. A fine partita, Pervis ha commentato sorridendo che si tratta del gol più importante della sua carriera.

C'è il tutto esaurito. Ci sono oltre 200 paesi collegati tra tv e web. C'è il record di incasso nella storia della Serie A. Ci sono 220 giornalisti in tribuna stampa. Ci sono quasi 100 nazioni rappresentate dagli spettatori che hanno acquistato un biglietto. Ecco, di fronte a tutto questo, molto banalmente, il copione perfetto in teoria prevedrebbe come protagonisti le grandi firme. Una punizione di Modric, una percussione di Rabiot, una sgasata di Leao, uno slalom di Pulisic. Ma chi l'ha detto che questo sarebbe davvero un copione perfetto? Ci sono volte in cui la teoria lascia il posto alla pratica, e vincere una partita assume tutto un altro gusto.

