La Mata Leão conquista una vittoria importante contro Polla, inaugurando il 2026 con un risultato positivo nel campionato UISP. I Sanniti iniziano così la nuova stagione con entusiasmo, ottenendo i primi tre punti in casa contro i Kids Of Sun di Polla. Un avvio promettente che apre le prospettive per il proseguo del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Comincia bene il nuovo anno per i giallorossi con una vittoria interna nel campionato UISP contro i Kids Of Sun di Polla. Con questa vittoria i sanniti mantengono il primo posto in UISP ancora a punteggio pieno. Nonostante Polla si presenti da ultima in classifica da del filo da torcere ai padroni di casa, partendo addirittura con un sorprendente 0-6, che lascia sorpresi capitan Puzio e compagni che non riescono mai ad allungare definitivamente lasciando gli avversari più o meno sempre in partita per lunghi tratti della gara. Da segnalare le prestazioni in attacco di Liparulo e Silvio Romano, entrambi in doppia cifra, e di Antonio Puzio in difesa che ruba una miriade di palloni.

© Anteprima24.it - La Mata Leão supera Polla: i Sanniti iniziano il 2026 con una vittoria

