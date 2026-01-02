DiStretto d’Emozioni | si riparte con il recital del Duo Arena

Da reggiotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DiStretto d’Emozioni riprende con il recital del Duo Arena, un evento dedicato alla musica e alla convivialità. In un contesto di ripresa e di ritorno alla normalità, l’iniziativa promuove l’ascolto e la condivisione in luoghi simbolo di Reggio Calabria. Un momento di incontro e di cultura, pensato per riscoprire la bellezza attraverso le note e le emozioni autentiche.

Si ricomincia, e si ricomincia dalla musica. Con il ritorno all’ascolto, alla condivisione e alla bellezza che abita i luoghi simbolo di Reggio Calabria. Con il nuovo anno, infatti, DiStretto d’Emozioni riparte con un evento prestigioso facendo risuonare di note un luogo dove la pietra viva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

distretto d8217emozioni si riparte con il recital del duo arena

© Reggiotoday.it - DiStretto d’Emozioni: si riparte con il recital del Duo Arena

Leggi anche: DiStretto d’Emozioni, si parte con "Uccelli o della Città sognata" in scena al Castello Aragonese

Leggi anche: Cerasuolo riparte da 50 metri di emozioni. Chiacchierata con il campione del mondo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.