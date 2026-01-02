DiStretto d’Emozioni | si riparte con il recital del Duo Arena

Il DiStretto d’Emozioni riprende con il recital del Duo Arena, un evento dedicato alla musica e alla convivialità. In un contesto di ripresa e di ritorno alla normalità, l’iniziativa promuove l’ascolto e la condivisione in luoghi simbolo di Reggio Calabria. Un momento di incontro e di cultura, pensato per riscoprire la bellezza attraverso le note e le emozioni autentiche.

