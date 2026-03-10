Milan batte Inter | 73.043 contro 72.823 Lazio crolla

Dopo la ventottesima giornata della stagione 202526, il Milan ha superato l’Inter nella classifica delle presenze medie, con 73.043 spettatori rispetto ai 72.823. La partita tra le due squadre si è conclusa con una vittoria per il Milan. La Lazio ha registrato un calo di pubblico rispetto alle gare precedenti. I numeri si riferiscono alle presenze registrate negli stadi.

Dopo la ventottesima giornata della stagione 202526, il Milan si stacca dall'Inter nella classifica delle presenze medie, raggiungendo i 73.043 spettatori contro i 72.823 dei rivali nerazzurri. La media complessiva del campionato scende leggermente a 30.256 spettatori per gara, segnando un calo dell'1,12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il successo economico e di riempimento non è uniforme: mentre le grandi squadre milanesi mantengono numeri da record, la Lazio subisce un crollo significativo nelle presenze, avvicinandosi pericolosamente alla soglia critica del 50% di occupazione degli stadi. Questo scenario riflette una frattura profonda tra i tifosi e la proprietà, influenzando direttamente i ricavi da stadio che rimangono una voce fondamentale nei bilanci societari.