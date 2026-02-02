Olimpiadi 2026 oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La diretta

Questa sera Milano si prepara a vivere un momento importante. Alle 17, si svolge la cerimonia di apertura delle celebrazioni per le Olimpiadi 2026, con eventi a Palazzo Marino e alla Scala. La città si anima per l'occasione, tra musica, discorsi e tanta attesa per l'inizio ufficiale dei giochi tra meno di due anni.

Oggi si aprono le celebrazioni per l’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Doppio appuntamento a Palazzo Marino e La Scala a partire dalle ore 17.00. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà la numero uno del Cio Kirsty Coventry e il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. In seguito la cerimonia si sposterà al Teatro La Scala per il concerto riservato alle autorità, diretto da Riccardo Chailly. Per l’occasione sono previste diverse modifiche alla viabilità dalle 14.00 alle 24.00. Olimpiadi 2026: la diretta della cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala Inizio diretta: 020226 17:00 Fine diretta: 020226 21:00 17:35 020226 Coventry visita la Delegazione dell'Italia Team Nella mattinata di lunedì 2 febbraio la Presidente del Cio Kirsty Coventry ha fatto visita alla Delegazione dell’Italia Team. 🔗 Leggi su Lapresse.it

