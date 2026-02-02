Questa sera Milano si prepara a vivere un momento importante. Alle 17, si svolge la cerimonia di apertura delle celebrazioni per le Olimpiadi 2026, con eventi a Palazzo Marino e alla Scala. La città si anima per l'occasione, tra musica, discorsi e tanta attesa per l'inizio ufficiale dei giochi tra meno di due anni.

Oggi si aprono le celebrazioni per l’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Doppio appuntamento a Palazzo Marino e La Scala a partire dalle ore 17.00. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà la numero uno del Cio Kirsty Coventry e il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. In seguito la cerimonia si sposterà al Teatro La Scala per il concerto riservato alle autorità, diretto da Riccardo Chailly. Per l’occasione sono previste diverse modifiche alla viabilità dalle 14.00 alle 24.00. Olimpiadi 2026: la diretta della cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala Inizio diretta: 020226 17:00 Fine diretta: 020226 21:00 17:35 020226 Coventry visita la Delegazione dell'Italia Team Nella mattinata di lunedì 2 febbraio la Presidente del Cio Kirsty Coventry ha fatto visita alla Delegazione dell’Italia Team. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La diretta

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Oggi Milano apre ufficialmente le Olimpiadi invernali con due cerimonie, una a Palazzo Marino e l’altra alla Scala.

Questa mattina Milano si sveglia con le strade chiuse e i divieti di circolazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Trento: percorso e tedofori; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse.

Olimpiadi Invernali 2026, tutti i divieti a Milano dal 2 febbraio: strade chiuse e orari dei mezziScatta oggi, lunedì 2 febbraio, il piano viabilità a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 con alcune strade che resteranno chiuse al traffico e ai ... fanpage.it

Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Il tempo delle bonifiche preventive e dei briefing lascia finalmente spazio alla settimana dell’arrivo delle personalità, e del conseguente innalzamento dei protocolli di sicurezza alla soglia massima. Palazzo Marino e la Scala blindati, la Sala Alessi e il chiostro - facebook.com facebook

- - : vivere con l'epilessia tra sfide, traguardi e potenzialità : 17 Febbraio 2026 : Palazzo Marino : 9,30 - 13,30 #giornatainternazioneepilessia2026 x.com