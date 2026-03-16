la brevissima storia della finalissima

La Finalissima, la partita tra le nazionali campioni di Europa e Sudamerica, ha visto il ritorno del trofeo tra le due squadre. La gara si è svolta in un’unica occasione e ha coinvolto le rappresentative di due continenti. La sfida ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio, che hanno seguito l’evento in diretta. La finale si è conclusa con una vittoria di una delle due nazionali.

Il trofeo di calcio tra le nazionali campioni in carica di Europa e Sudamerica era tornato nel 2022, ma l'edizione di quest'anno è già stata cancellata La Finalissima del 2026 è stata l’ennesimo evento sportivo cancellato per via della guerra che si sta combattendo in Medio Oriente da più di due settimane. È una partita di calcio, la cui unica edizione recente è stata nel 2022 tra Italia e Argentina, in cui si affrontano le nazionali maschili vincitrici degli Europei e della Copa América. La Finalissima di quest’anno si sarebbe dovuta giocare il 27 marzo a Lusail, in Qatar, tra Spagna e Argentina, ma i bombardamenti sul Qatar e l’impossibilità di trovare una soluzione alternativa in tempi brevi hanno costretto gli organizzatori a cancellarla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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