Juventus | David in bilico?

La stagione 20252026 sta mettendo sotto pressione Jonathan David alla Juventus, che ha visto crescere le sue difficoltà nel corso delle ultime partite. L’attaccante, arrivato a parametro zero, sta cercando di adattarsi al campionato italiano e alle richieste del tecnico, ma ancora non ha trovato la continuità sperata. La dirigenza sta monitorando attentamente la sua situazione, mentre il calciatore si prepara alle prossime sfide.

La stagione 20252026 sta mettendo a dura prova Jonathan David alla Juventus. Arrivato a parametro zero dall’Lille nell’estate 2025 con un contratto quinquennale fino al 2030, il centravanti canadese non ha finora inciso come sperato: in 39 presenze totali (tra Serie A, coppe e Champions), ha collezionato solo 7 gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: David in bilico? Articoli correlati Juventus: Di Gregorio in bilico?Il ko casalingo per 0-2 contro il Como ha accelerato le riflessioni in casa Juventus: la dirigenza, con Damien Comolli e Marco Ottolini in prima... Juventus: operazione En Nesyri in bilicoL’operazione Youssef En-Nesyri alla Juventus è in bilico e rischia di sfumare all’ultimo: nonostante l’accordo raggiunto tra i club, il marocchino... Juventus-Galatasaray: l'errore di David Aggiornamenti e notizie su Juventus David in bilico Temi più discussi: David, futuro alla Juve in bilico: torna in Ligue 1? Boga può restare; Bomber Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da Spalletti. David e Openda flop, Vlahovic...; Dal flop in campo al ritorno di Vlahovic, crisi David e spunta una pista francese per l'estate; Juventus, addio David e Openda, Spalletti ha due soluzioni e per Vlahovic è vicino il sì. Juventus, David sempre più in crisi, addio in estate? C'è il Lione per ripartireJonathan David a secco da oltre un mese, il suo futuro alla Juventus è in bilico. msn.com Tuttosport - Juventus, David ai titoli di coda e addio scritto? Tutte le opzioni per il futuroLa Juventus si interroga per una possibile cessione in estate. msn.com La #Juventus 'liquida' di #Spalletti: quanti cambi di posizione. VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com Juventus Women, Champions a rischio Ma si va avanti con Canzi - facebook.com facebook